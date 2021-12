Jupiler Pro League - L'Union partage face à La Gantoise et termine l'année avec 7 points d'avance sur Bruges

L'Union Saint-Gilloise et La Gantoise se sont séparées sur le score de 0-0 dimanche lors de leur match comptant pour la 21e journée de championnat. Très fermée, la rencontre opposait les deux meilleures défenses de la Jupiler Pro League: 20 buts encaissés pour l'Union et 22 pour La Gantoise. À l'issue de ce partage, avec 47 points, les Bruxellois comptent désormais sept longueurs d'avance sur le Club de Bruges, battu plus tôt dans l'après-midi dans le derby brugeois par le Cercle. De leur côté, les Buffalos restent calés au 5e rang avec 34 unités.Le début de rencontre était à l'avantage des Unionistes qui passaient tout près d'ouvrir la marque par Dante Vanzeir. Bien lancé par Deniz Undav, le Diable Rouge se retrouvait en face-à-face avec Sinan Bolat et envoyait le ballon sur le poteau (5e). La première possibilité gantoise intervenait à la 28e minute. Après une bonne combinaison, Andrew Hjulsager voyait sa frappe contrée dans le rectangle par Christian Burgess qui se jetait devant lui pour protéger ses buts. Il ne se passait pas grand-chose au niveau des occasions en première mi-temps, malgré la domination dans le jeu de l'Union. On assistait au premier envoi cadré de la rencontre par l'entremise de la tête de Tarik Tissoudali sur corner, mais bien sortie par un Anthony Moris attentif (52e). En difficulté dans l'entame de la seconde mi-temps, l'Union réagissait timidement sur corner à la 63e minute avec une reprise non cadrée de Burgess. Les défenses prenaient le pas sur les attaquants et rien n'était marqué à l'issue d'une seconde mi-temps pauvre en occasions. Un 0-0 qui sanctionne la deuxième rencontre de la saison de l'Union sans marquer le moindre but. (Belga)