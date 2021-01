Jupiler Pro League - La Covid-19 frappe également Ostende

Le KV Ostende est la dernière équipe en date à faire les frais de la Covid-19, a annoncé le club sur son site internet jeudi soir sans entrer dans les détails. Différents médias ont laissé entendre que quatre joueurs étaient impliqués: le gardien Guillaume Hubert, les défenseurs Brecht Capon et Arthur Theate et le milieu de terrain François Marquet.Marquet avait déjà été testé positif pour le match contre Charleroi (3-2) la semaine dernière. "Plusieurs joueurs de l'équipe ont été testés positifs à la COVID-19 hier", a expliqué le président Gauthier Ganaye sur le site Web du club. "Nous ne divulguerons ni le nombre de joueurs, ni les noms des joueurs qui ont été testés positifs, quels que soient les articles qui paraissent maintenant. Tout ce que nous pouvons confirmer, c'est que nous aurons bien 11 joueurs titulaires samedi et 7 sur le banc. Les joueurs et le staff sont plus motivés que jamais pour le match de samedi (contre Courtrai, ndlr). Nous sommes plus que jamais une équipe et nous sommes prêts pour le match! Allez KVO!" Le KV Ostende recevra Courtrai samedi pour le derby de Flandre occidentale lors de la 20e journée de Jupiler Pro League. Le KVO est huitième après vingt journées, avec 29 points. (Belga)