Jupiler Pro League - La direction du RSCA réagit positivement au changement au sein de l'actionnariat

La direction du RSCA a réagi au rachat des parts d'Alexandre Van Damme et de Jo Van Biesbroeck par Michael Verschueren. Ce dernier, ancien directeur sportif du club bruxellois entre novembre 2018 et mars 2020, a ainsi augmenté sa participation dans le club à 11 pour cent."Avec Michael Verschueren, qui assumera un rôle plus important chez les actionnaires, nous avons quelqu'un qui connaît particulièrement bien le club et qui est toujours resté étroitement impliqué dans ses activités", a expliqué la direction du RSCA par l'intermédiaire du président Wouter Vandenhaute et du CEO Karel Van Eetvelt dans un communiqué publié lundi soir. "Ceci nous renforcera dans le défi de renouer rapidement avec le sommet sportif du football belge et dans l'assainissement du club. Ceci garantit également des contacts étroits avec le niveau européen", a ajouté la direction, qui a tenu à remercier Van Damme et Van Biesbroeck pour "leurs nombreuses années de soutien et d'engagement envers le club". Michael Verschueren, fils de l'ancien manager d'Anderlecht Michel Verschueren, a lui aussi réagi. "Je crois en la nouvelle direction du RSCA, qui livre un excellent travail. Du fait de mon rôle au sein de l'Association européenne des clubs (ECA), j'entends contribuer à la réforme du paysage footballistique européen et faire en sorte que des clubs comme Anderlecht puissent y avoir suffisamment d'opportunités de se développer." (Belga)