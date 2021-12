Jupiler Pro League - La Gantoise se défait d'un Genk malade et aligne un quatrième succès en championnat

Grâce à Julien de Sart (29e), La Gantoise a aligné un quatrième succès d'affilée en championnat au détriment de Genk dimanche (1-0). Avec ce 12 sur 12, les Buffalos conservent leur 6e place avec 30 points, à une longueur d'Anderlecht (5e), deux de Charleroi (4e) et trois de l'Antwerp (2e), battu 2-3 plus tôt dans la journée par le Standard et le Club Bruges (3e), qui reçoit Zulte Waregem à 21 heures. Genk est 11e (22 points).Après avoir aligné une équipe expérimentale jeudi en Conference League contre Flora Tallinn, Hein Vanhaezebrouck a fait confiance à son équipe-type avec Sven Kums au milieu, Matisse Samoise sur le flanc droit et Vadis Odjidja en soutien du duo d'attaque Laurent Depoitre-Tarik Tissoudali. A Genk, Bernd Storck, pour sa deuxième sur le banc limbourgeois, a dû se passer de Jhon Lucumi, Carlos Cuesta et Gerardo Arteaga, contaminés au coronavirus. Malgré les absences, Genk a cherché à se créer des espaces dans une défense gantoise bien en place. Chez les Buffalos, le reste de l'équipe était également bien positionné et lancé dans la profondeur par Nurio, Tissoudali a perdu son duel face à Maarten Vandevoordt (15e). Peu en verve, l'attaquant néerlandais a aussi tiré sur le gardien genkois alors qu'il avait été laissé seul (17e). Par contre, De Sart a donné l'avance aux Gantois d'une frappe à distance après un une-deux avec Samoise (29e, 1-0). Genk a réagi et Simen Juklerod a vu sa frappe des 30 mètres atterrir sur la transversale (34e). Au retour des vestiaires, les deux équipes ont affiché l'envie de mieux combiner mais les occasions de but se sont fait attendre, notamment parce que l'envoi de Tissoudali était trop central (53e) et celui de Kums manquait de puissance (55e). Dans la foulée, Gand a perdu sur blessure son capitaine Odjidja, remplacé par Roman Bezus (56e). Genk est resté dans le match et servi par Junya Ito, Kristian Thorstvedt a envoyé le ballon de la tête sur la transversale (68e). Cet avertissement aura été le seul pour le gardien gantois. Genk n'a plus gagné la moindre rencontre depuis le 31 octobre et sa victoire 2-6 à Zulte Waregem. (Belga)