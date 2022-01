Jupiler Pro League - La Pro League rejette la demande d'Eupen de reporter le match contre le Cercle

La Pro League a rejeté la demande d'Eupen de reporter le match contre le Cercle de Bruges prévu dimanche, a annoncé le club germanophone vendredi. Plus tôt dans la journée, la KAS avait annoncé 14 tests positifs dans son effectif ainsi que deux dans son staff technique."La Pro League a rejeté cette demande et justifie sa décision par le fait que parmi les personnes infectées, il n'y a pas au moins 7 joueurs qui ont disputé jusqu'à présent un tiers du temps de jeu", a indiqué Eupen dans un communiqué. Selon le protocole Covid de la Pro League, un club peut demander le report d'un match si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs. Vendredi, la Pro League avait également refusé de reporter Oud-Heverlee Louvain/Malines, samedi, à la demande des Malinois, qui comptent deux de leurs gardiens positifs, Gaëtan Coucke, le titulaire, et Maxime Wenssens, le gardien espoir qui fait partie du noyau A. Les Malinois envisagent de ne pas jouer leur match à Louvain. Zulte Waregem/Ostende, qui devait se jouer samedi, a lui été reporté. Huit joueurs, dont trois gardien, du Essevee, sont positifs. (Belga)