Jupiler Pro League - Le Beerschot confirme le départ d'Hernan Losada à DC United

Quelques minutes après la défaite 0-3 face au Club de Bruges en championnat dimanche, le Beerschot a confirmé le départ de son entraîneur Hernan Losada vers DC United, club de Major League Soccer, la ligue nord-américaine de football."C'est toujours douloureux de dire au revoir", a réagi Losada au micro d'Eleven Sports. "Mais pour moi, la boucle est bouclée. Cela m'a coûté du sang, des larmes et de la sueur pour ramener ce club en D1A. Cette occasion se présente maintenant. Le timing est malheureux, en raison du calendrier américain, cela doit se faire maintenant. Si j'avais pu choisir, cela se serait produit à la fin de la saison. Je n'aime pas partir à la moitié de la saison." "Je quitte l'équipe avec beaucoup d'honneur et de fierté", a ajouté l'Argentin. "C'était probablement mon dernier match. C'est un rêve pour de nombreux entraîneurs de travailler en MLS. Une telle opportunité ne passe pas tous les jours. Je tiens à remercier tout le club. Sans le Beerschot, je ne serais rien. Grâce à eux, je peux saisir cette opportunité." En ce qui concerne le successeur de Losada, le Beerschot a déjà reçu plusieurs candidatures et dévoilera le nom de l'heureux élu dans les prochains jours, a confirmé Francis Vrancken, le président du Beerschot, à Eleven Sports. Losada, 38 ans, a débuté sa carrière d'entraîneur avec le Beerschot en octobre 2019 en succédant à Stijn Vreven dont il était l'assistant. En mars dernier, il avait qualifié le Beerschot pour la finale de la D1B et remporté le match aller 1-0 face à OHL avant l'interruption de la saison à cause du coronavirus. Au mois de juin, le club anversois profite du passage de la D1A de 18 à 16 clubs pour retrouver l'élite après sept ans d'absence. Cette saison, le Beerschot figure parmi les bonnes surprises du championnat avec une neuvième place et 30 points au compteur. L'Argentin avait également terminé à la deuxième place du classement de l'Entraîneur de l'Année derrière Philippe Clement lors du Gala du Soulier d'Or lundi dernier. DC United, quatre fois champion des Etats-Unis, était à la recherche d'un nouvel entraîneur après le limogeage de Ben Olsen en octobre dernier. Le club de Washington avait terminé à la 13e place de la conférence Est la saison dernière avec 5 victoires en 23 matches. (Belga)