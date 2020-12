Jupiler Pro League - Le Beerschot demande le report du match à Saint-Trond en raison d'infections au Covid-19

Le Beerschot a demandé le report de son match à Saint-Trond prévu mardi soir dans le cadre de la 17e journée de D1A. Le club anversois a annoncé dimanche avoir plus de sept joueurs de son effectif positifs au coronavirus.Les Ours ont annoncé être victimes de onze infections, dont "plus de sept joueurs", au Covid-19. "Conformément au protocole, le Beerschot a demandé à reporter son match à Saint-Trond mardi", pouvait-on lire dans le communiqué. Pour rappel, les clubs de Pro League peuvent demander le report d'un match de championnat si au moins sept joueurs du noyau sont infectés. L'équipe entraînée par Hernan Losada, promue en début de saison, pointe à une surprenante 3e place, à cinq longueurs du leader, le Club de Bruges. Dimanche, la KAS Eupen, dont le match du weekend contre Zulte Waregem a été annulé vendredi, a annoncé compter 13 infections parmi son équipe première et 5 au sein de son encadrement. (Belga)