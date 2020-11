Jupiler Pro League: le Beerschot s'impose à Malines et rejoint Genk en tête du championnat

Le Beerschot s'est imposé 2-3 sur la pelouse du FC Malines dimanche après-midi dans le cadre de la 14e journée du championnat de Belgique de football. Ce succès permet aux Anversois de rejoindre Genk en tête du championnat.Tarik Tissoudali portait le Beerschot aux commandes en trompant Gaetan Coucke après 13 minutes, mais la joie anversoise était de courte durée. Malines égalisait en effet à la 21e minute sur un but contre son camp de Frédéric Frans. Ce fut à nouveau un own-goal qui donna l'avance au 'Malinwa', Ayrton Mboko détournant le ballon dans ses propres filets en fin de première période (44e). Malines allait jouer la dernière demi-heure à dix, Aster Vranckx étant renvoyé au vestiaire pour une faute sur Ismaila Coulibaly. Quelques minutes après que Holzhauser eut alerté Coucke sur coup franc, le Beerschot égalisait sur une nouvelle phase arrêté: coup franc de Holzhauser en direction de Jan Van den Bergh qui ramenait le score à 2-2 à la 69e minute. Coulibaly trompait ensuite Coucke d'une tête des 11 mètres à la 79e minutes, offrant les 3 points aux troupes d'Hernan Losada. Ce succès permet au Beerschot de rejoindre Genk en tête du championnat. Genk s'est emparé de la première place après sa victoire 1-5 au Cercle de Bruges samedi. Anversois et Limbourgeois dominent le classement avec 28 points, 1 de plus que le Club Bruges, accroché à Mouscron (0-0) samedi soir. (Belga)