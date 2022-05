Jupiler Pro League - Le Cercle Bruges et son entraîneur des gardiens, Dany Verlinden, se séparent

La direction du Cercle Bruges a annoncé mardi qu'elle se séparait de Dany Verlinden, son entraîneur des gardiens. En place depuis 2018, l'ex-portier du Lierse et du Club Bruges, 58 ans, n'a pas vu son contrat prolongé contrairement aux autres adjoints Jimmy De Wulf et Miron Muslic."Le Cercle remercie Dany pour son engagement et son professionnalisme et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière", peut-on lire dans le communiqué de la direction, qui a confirmé qu'elle mène des "discussions concrètes" avec un successeur de Verlinden. Son nom sera dévoilé "dans les semaines à venir" . L'entraîneur Dominik Thalhammer a en poche un contrat pour la saison prochaine. Le Cercle a terminé le dernier championnat en dixième position. (Belga)