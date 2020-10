Jupiler Pro League - Le Cercle s'impose à Eupen, OHL bat Zulte Waregem

Le Cercle de Bruges s'est imposé 1-2 à Eupen samedi en début de soirée dans le cadre de la 8e journée du championnat de Belgique de football. Dans le même temps, Oud-Heverlee Louvain a battu Zulte Waregem 2-1.Kylian Hazard a lancé le Cercle en ouvrant le score après 5 minutes seulement. Julien Ngoy égalisait à la 39e minute, mais Anthony Musaba offrait les 3 points aux Brugeois à la 76e. A Den Dreef, Thomas Henry (19e) et Kamal Sowah (63e) ont permis à OHL de mener 2-0, avant que Saido Berahino ne réduise l'écart à la 70e. Au classement, OHL prend la 6e place provisoire avec 14 points. Le Cercle est 8e (12 points), Eupen 12e (8 points) et Zulte Waregem 14e (7 points). Il reste un match au programme samedi soir: Saint-Trond - Courtrai (20h45). Plus tôt dans la journée, Waasland-Beveren et Genk se sont quittés sur le score de 1-1 et vendredi, l'Antwerp a dominé Malines 4-1. Dimanche, place au 'topper' entre le FC Bruges et Anderlecht (13h30), suivi de La Gantoise - Beerschot (16h00), du choc wallon entre le leader Charleroi et le Standard (18h15) et d'Ostende - Mouscron (20h45). (Belga)