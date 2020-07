Jupiler Pro League - Le Club Bruges cale face à La Gantoise (2-3), le Standard cartonne face à Malines

Alors qu'Anderlecht s'est rendu en France, le Club Bruges, Gand et le Standard ont préféré rester en Belgique. Les deux premiers du dernier championnat se sont affrontés (2-3) alors que le Standard a accueilli le FC Malines (4-0).Le Club Bruges a immédiatement ouvert le score sur une belle combinaison: Ruud Vormer a lancé Krépin Diatta, qui a servi Youssouph Badji au second poteau (7e, 1-0). Mais Anderson Niangbo a égalisé sur penalty (12e, 1-1) avant de placer le ballon dans l'angle hors de portée de Simon Mignolet (42e, 1-2). Juste après le repos, les Blauw & Zwart ont égalisé par Badji, qui a bénéficié d'une longue passe d'Eduard Sobol (48e, 2-2). Mais le doublé de l'attaquant sénégalais n'a pas suffi: Matisse Samoise a profité de l'espace que lui a laissé la défense brugeoise pour donner la victoire aux Buffalos (80e, 2-3). Le Standard a dû patienter avant de faire la différence face au FC Malines (4-0). Selim Amallah (57e, 1-0), Darmian Pavlovic (66e, 2-0), Eden Shamir (75e, 3-0) et Mitchy Ntelo (78e, 4-0) ont permis aux Liégeois de dominer le Kavé en seconde période. Eupen s'est incliné 0-2 face à l'Union Saint-Gilloise, qui a pu compter sur l'efficacité d'Aron Sigurdarsson (55e) et Ismael Kandouss (75e). Mouscron n'a pas reçu de cadeau de la part de Lille (1-2). Avant la rencontre, la reprise de l'Excel par Gérard Lopez, propriétaire du LOSC, a été officialisée. Le Portugais Xeka (21e, 0-1) et le Français Mamadou Sambakoli (79e) ont mis les Dogues à l'abri bien que Cédric Omoigui ait rapidement réduit le retard des Hurlus (79e, 1-2). Oud-Heverlee Louvain, qui s'est incliné 2-4 face au RWDM plus tôt dans la journée, s'est imposé 2-0 face à Zulte-Waregem. Sascha Kotysch (10e) et Thomas Henry (49e) ont signé ce succès dans le quatrième match de préparation après la défaite au Club Bruges (4-1) et le succès au Standard (1-2). Début août, OHL disputera le match retour pour la montée en D1 A contre le Beerschot, qui a fait match nul (0-0) à Saint-Trond. Pas de but non plus entre l'Antwerp et le FC Utrecht(0-0). Vendredi, les Anversois se mesureront à l'Olympique Lyon avant d'affronter le Club Bruges en finale de la Coupe de Belgique le 1er août. (Belga)