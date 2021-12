Jupiler Pro League - Le Club Bruges domine OHL et reste le dauphin de l'Union

Vainqueur 1-4 d'OHL, le Club Bruges a conservé sa deuxième place au classement derrière l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 0-2 plus tôt dans la soirée à Zulte Waregem. Grâce à Noa Lang (26e), Charles De Ketelaere (67e, 76e) et Ruud Vormer (72e), les Blauw & Zwart comptent 39 points, quatre de moins que les Bruxellois. Les Louvanistes, qui ont réduit leur retard par Mathieu Maertens (85e), sont 15e (20 points).A Louvain, Xavier Mercier, de retour de suspension, et Musa Tamari ont refait leur réapparition dans le onze de base reléguant Levan Shengelia et Alexis de Sart sur le banc. Philippe Clement a titularisé Vormer au détriment de Cisse Sandra. S'il s'est ouvertement lancé à l'attaque, OHL a eu chaud quand, suite à une mésentente entre Sofian Chakla et Sébastien Dewaest, Hans Vanaken a hérité du ballon, qu'il a envoyé à côté du but de Runar Rúnarsson (3e). Les visités ont conservé la même dynamique et Simon Mignolet s'en est bien tiré sur une reprise de la tête de Dewaest (4e), sur une frappe de Mathieu Maertens (17e) et surtout sur une reprise de Siebe Schrijvers (23e). Les Louvanistes ont payé cher ces approximations: sur un ballon dévié par Chakla, Lang a inscrit son sixième but (26e,0-1). Après ce goal, la confiance a changé de camp et les Blauw & Zwart sont devenus plus entreprenants. Sur un centre de Vormer, Jack Hendry a envoyé de la tête le ballon sur le cadre (27e) et Vanaken s'est loupé (45e+3). Les Louvanistes se sont retrouvés bloqués et ont perdu leur gardien, blessé lors d'un choc avec Lang (45e). Rafael Romo, qui a donc pris place dans le but, n'a pas eu la vie tranquille en seconde période d'autant qu'OHL n'a pas souvent approché le rectangle de Mignolet. Le gardien vénézuélien s'est d'abord incliné sur une reprise de De Ketelaere (67e, 0-2). Les jeux étaient faits quand Vormer a alourdi le score (72e, 0-3). De Ketelaere a alors profité de la situation pour devenir le meilleur buteur du club avec 8 buts (76e, 0-4). (Belga)