Jupiler Pro League - Le Club Bruges peut à nouveau compter sur Mats Rits

Le Club Bruges pourra à nouveau compter sur le médian Mats Rits dimanche contre Zulte Waregem. Rits est rétabli de sa contamination au coronavirus et a rejoint le groupe brugeois samedi.L'entraîneur Philippe Clement retrouve ainsi ses cadres. Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil et Matej Mitrovic avaient eux aussi repris l'entraînement collectif après un test positif au Covid-19 qui les avait privés du double affrontement face au Dybamo Kiev. Le Club a été éliminé en quart de finale de la Coupe de Belgique par le Standard (1-0) et n'a donc plus que le championnat à disputer. Les Brugeois comptent 15 points d'avance sur l'Antwerp, avec deux matchs en moins. Clement devra se passer de Charles De Ketelaere et du gardien remplaçant Ethan Horvath, pas encore guéris du coronavirus. Bas Dost souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. (Belga)