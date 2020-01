Jupiler Pro League - Le Club Bruges se fait remonter deux buts à Courtrai et partage

Le Club Bruges a été tenu en échec 2-2 à Courtrai, dimanche, lors de la 23e journée de la Jupiler Pro League. Les Brugeois menaient pourtant 0-2 grâce à Simon Deli (8e) et Federico Ricca (39e), mais Ilombe Mboyo (42e) et Teremas Moffi (47e) ont permis à Courtrai de revenir à égalité. Bruges comptait désormais 8 points d'avance (et un match de moins) sur La Gantoise.Bruges débutait parfaitement la rencontre. Dès la 8e minute, sur un corner de Vormer, Deli surgissait au point de penalty et, de la tête, ouvrait le score. A la 39e minute, Ricca avait bien suivi après un centre de la droite de Vormer et doublait la mise (39e). La mécanique brugeoise s'enrayait alors. En fin de première période, Kage débordait sur la droite. Son centre lobait Mignolet, Mboyo pouvait déposer le ballon de la tête dans le but (42e). En début de seconde période, Moffi s'envolait sur la gauche, résistait à Deli et trompait Mignolet d'une frappe au sol (47e). Bruges tentait de repartir avec les trois points. Mitrovic gaspillait cependant la dernière occasion de la rencontre (88e). Bruges reste solidement en tête de la Jupiler Pro League avec 53 points, 8 de plus que La Gantoise, qui a corrigé Genk (4-1) samedi. Les 'Blauw-Zwart' se déplaceront mercredi à Charleroi en match d'alignement. Courtrai, 23 points, est 12e. Dans le dernier match de la journée, à 20h00, l'Antwerp (3e, 42 points) reçoit Zulte Waregem (8e, 31 points). (Belga)