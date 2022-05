Jupiler Pro League - Le Club Bruges vient à bout de l'Union et se rapproche du titre

Le Club Bruges a battu l'Union Saint-Gilloise 1-0 dans le choc de la 4e journée des Champions' playoffs du championnat de Belgique de football, mercredi. Les Brugeois, 46 points, comptent trois longueurs d'avance sur les Unionistes à deux journées de la fin.Un but contre son camp du gardien Anthony Moris sur une frappe de Tajon Buchanan (65e) a assuré le succès des Blauw-Zwart, alors que l'Union évoluait à dix depuis la 59e minute et le deuxième jaune reçu par Koki Machida. En fin de match, l'arbitre annulait pour une position de hors-jeu, après intervention du VAR, un but de Casper Nielsen (89e). Bruges a terminé aussi à dix, Buchanan écopant à son tour d'une deuxième carte jaune (90e+3). Le Club Bruges pourrait déjà s'assurer un 18e titre dimanche au terme de la 5e journée. Les Brugeois rendront visite à l'Antwerp alors que l'Union se déplacera à Anderlecht. (Belga)