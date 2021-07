Jupiler Pro League - Le Club de Bruges entame la défense de son titre par un incroyable partage contre Eupen

Double champion en titre, le Club de Bruges a entamé son exercice 2021-2022 par un dantesque partage à domicile contre la KAS Eupen (2-2), dimanche au stade Jan Breydel lors de la 1re journée de Jupiler Pro League.Les Gazelles de Philippe Clement ont ouvert le score sur un penalty converti par le Néerlandais Bas Dost (55e) mais les Pandas ont renversé la tendance via Edo Kayembe (60e) et Julien Ngoy (77e). Malgré dix minutes de temps additionnels, les Brugeois ont trouvé la faille dans la défense eupenoise à la 90e+13 via Charles De Ketelaere. (Belga)

