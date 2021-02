Jupiler Pro League - Le Club de Bruges l'emporte en leader face à la lanterne rouge, Waasland-Beveren

Le Club de Bruges a conforté son statut de leader de la Jupiler Pro League en l'emportant 0-2 samedi face à la lanterne rouge, Waasland-Beveren lors de la 24e journée de Jupiler Pro League.Après onze minutes de jeu, Noa Lang confirmait sa bonne forme en ouvrant le score après une numéro solo dans la défense waeslandienne. Dans la foulée, Nordin Jackers s'interposait sur une frappe violente d'Eduard Sobol (13e). Jackers s'illustrait à nouveau face à Vormer une dizaine de minutes plus tard (23e). Bruges continuait de dominer les débats et en deuxième période, Bas Dost était à deux doigts de doubler la mise mais l'attaquant néerlandais tirait au dessus du but de Jackers, après une première intervention du portier de 23 ans (59e). Waasland-Beveren se montrait dangereux pour la première fois de la rencontre mais la frappe de Georges Mandjeck frappait juste à côté du but de Simon Mignolet après un raid solitaire (67e). Sur l'action suivante, Tahith Chong et Noa Lang mettaient Jackers à contribution coup sur coup (68e). En fin de rencontre, Waasland-Beveren mettait tout devant et se découvrait, Noa Lang perdait son duel avec Jackers (89e) avant de finalement doubler la mise face à un Jackers impuissant (90e+4). Grâce à ces trois points, les Brugeois confortent encore leur première place du classement et comptent désormais 60 points soit 17 de plus que l'Antwerp et Genk qui affrontent respectivement le Beerschot et Anderlecht dimanche. Waasland reste lanterne rouge de Jupiler Pro League avec 21 points. Dans le même temps, Malines l'a emporté 0-1 face au Cercle de Bruges grâce à un but d'Igor de Camargo (88e). Les Malinois comptent 36 points et montent à la 10e place du classement alors que le Cercle reste 17e et barragiste avec 22 points. (Belga)