Jupiler Pro League - Le Club de Bruges prend le large et l'Antwerp reprend la 3e place à Anderlecht

Les deux derniers matchs de la 25e journée de la Jupiler Pro League de football, la 22e effective, au programme mercredi se sont soldés par les succès du Club de Bruges sur Ostende (2-1) et de l'Antwerp sur le Cercle Bruges (1-0). Au classement, les Blauw & Zwart (48 points) comptent une avance de dix points sur Genk, 2e, qui affronte La Gantoise jeudi. L'Antwerp (37 points) reprend la troisième place à Anderlecht. Ostende (32 points, 7e) et le Cercle Bruges (7 points, 18e) font du surplace.Après la large victoire au Beerschot, Philippe Clément a simplement renvoyé Eduard Sobol sur le banc au profit de Federico Ricca. Chez les Kustboys, le Covid-19 a fait des dégâts. Plusieurs titulaires (Arthur Theate et Kevin Vandendriessche) étaient absents et McGeehan était blessé. Malgré cela, Ostende est sorti à fond des starting-blocks et a ouvert la marque grâce à un autogoal de Clinton Mata (14e, 0-1). Les visiteurs ont frôlé à deux reprises le but par Fashion Sakala, qui été bloqué par Mata (26e) et par Simon Mignolet (35e). Les Brugeois n'en menaient pas large quand Bas Dost, oublié sur corner, a égalisé (38e, 1-1). Le début de la seconde période a été chaud avec Krépin Diatta, qui a donné l'avance aux Blauw& Zwart (49e, 2-1) et Sakala, qui a manqué la transformation d'un penalty (51e). Malgré un tir de Dost sur le montant (64e), le Club a souffert mais Mignolet a empêché Anton Tanghe d'égaliser (81e). Dans l'autre match, l'Antwerp n'a pas pris la mesure du Cercle Bruges. Les absences de Faris Haroun, Dieumerci Mbokani et Lior Refaelov (blessés) et de Martin Hongla (suspendu) ont sans doute expliqué l'absence de moment fort en première période. Les Anversois ont failli ouvrir le score sur un tir de Pieter Gerkens dévié par son équipier Abdoulaye Seck (40e). Le seconde période a débuté par deux tentatives de Didier Lamkel-Zé (46e, 48e). Après ces étincelles, le Camerounais a disparu. Les deux équipes ne parvenant à perturber le bloc adverse, on semblait se diriger vers un match nul fade quand Lamkel Zé après une reprise de la tête de Boya a devancé Thomas Didillon (84e, 1-0). . (Belga)