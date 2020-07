Jupiler Pro League - Le Club de Bruges prête Loïs Openda à Vitesse Arnhem

Le Club de Bruges et Vitesse Arnhem, club néerlandais d'Eredivisie, ont trouvé un accord concernant le prêt de Loïs Openda, sans option d'achat, pour la saison 2020-2021. Les champions de Belgique l'ont annoncé mardi soir sur leur site officiel.Openda, 20 ans, évolue depuis 2015 chez les Gazelles. La saison dernière, l'attaquant international espoirs a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues pour les Brugeois, marquant un but et délivrant trois assists. Rarement titulaire, il a toutefois disputé 7 matches en Ligue des Champions, dont quatre en phase de groupes. Il avait notamment débuté, à la pointe de l'attaque de l'équipe entraînée par Philippe Clement, la rencontre à Galatasaray (1-1). Vitesse Arnhem a terminé 7e de la défunte saison d'Eredivisie. (Belga)