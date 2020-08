Jupiler Pro League - Le Club de Bruges retrouve des couleurs à Eupen (0-4), Beerschot-Zulte Waregem interrompu

Le Club de Bruges a décroché sa première victoire de la saison après son succès (0-4) sur la pelouse d'Eupen lors de la 2e journée de Jupiler Pro League dimanche. Dans le même temps, la rencontre entre le Beerschot et Zulte Waregem a été interrompue à cause des mauvaises conditions météorologiques avant de reprendre.Restant sur deux défaites de rang (face à l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique et contre Charleroi en championnat), Bruges se rendait à Eupen avec la volonté d'afficher un meilleur visage. Les troupes de Philippe Clement ouvraient le score sur leur première occasion franche. Badji reprenait de volée un centre de Sobol. De Wolf semblait arrêter la frappe mais le cuir passait sous ses jambes pour finir au fond (15e). Par la suite, le déluge s'abattait sur le Kehrweg. La pluie compliquait la tâche des joueurs et le score ne bougeait plus jusqu'à la mi-temps. En seconde période, les Brugeois se créaient les plus belles occasions et pouvait compter sur Krepin Diatta pour doubler la mise d'une frappe lourde (59e). Dix minutes plus tard, le Sénégalais se jouait de la défense germanophone pour faire 0-3 (69e). Ruud Vormer (76e) donnait ensuite au score son allure définitive. Au classement, le Club de Bruges (3 points) passe à la quatrième place tandis qu'Eupen (1 point) est quinzième. (Belga)