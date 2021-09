Jupiler Pro League - Le club de football de La Gantoise cherche un acquéreur

Le club de football de La Gantoise cherche un acquéreur, rapportent samedi L'Echo et De Tijd. Selon les deux quotidiens, le président Ivan De Witte (74 ans) et le CEO Michel Louwagie (65 ans) travaillent à l'avenir de la formation et souhaiteraient revendre leurs participations, respectivement de 25 et 15%, à un nouvel investisseur.Selon une analyse, seules de très grosses fortunes de plusieurs centaines de millions d'euros pourraient maintenir la Gantoise au sommet du football belge. "De Witte est à la recherche de capitaux extérieurs sous forme de reprise partielle ou totale. Il est exclu que l'on se contente d'un changement de management", a indiqué une source proche bien informée. Selon L'Echo et De Tijd, le dossier est en phase exploratoire. Aucun processus de vente formel n'a été lancé. Le prix de vente n'est pas connu. Les recherches iraient toutefois bon train. Le club a déjà eu des contacts avec un riche investisseur américain et, en Belgique, avec le propriétaire de Cookware, l'entreprise faîtière du fabricant de poêles Greenpan. La préférence va cependant à un repreneur belge, ce qui s'explique par les liens étroits que le club entretient - notamment via le stade - avec les autorités locales. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.