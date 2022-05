Jupiler Pro League: Le gardien de but Nordin Jackers arrive à Oud-Heverlee Louvain

Nordin Jackers, le gardien de but de Waasland-Beveren en D1B, jouera la saison prochaine en Jupiler Pro League à Oud-Heverlee Louvain. Âgé de 24 ans, il a signé un contrat de trois ans, ont annoncé les deux clubs.Jackers a été formé au KRC Genk où il a rejoint le noyau A en 2015. Il n'est jamais parvenu à s'y imposer. En 2019, il a été prêté à Waasland-Beveren qui l'a acquis définitivement à l'issue de la saison. Ancien international chez les jeunes, Jackers s'est imposé au Freethiel et y est devenu capitaine. Il a préservé son but à cinq reprises en 27 matchs cette saison. Waasland-Beveren a terminé la saison à la 3e place de la D1B. (Belga)