Jupiler Pro League - Le maintien se jouera entre Waasland-Beveren et Ostende, le Cercle de Bruges sauvé

Battu 1-0 sur le terrain de Mouscron lors de la 29e et avant-dernière journée de Jupiler Pro League samedi, Waasland-Beveren peut encore croire en son maintien suite à la défaite d'Ostende (2-4) face à Genk. Les Waeslandiens devront battre La Gantoise la semaine prochaine et espérer qu'Ostende perde au Cercle de Bruges qui est mathématiquement sauvé.Dans un match très fermé, Waasland-Beveren touchait la barre via Badibanga mais c'est bien Mouscron qui ouvrait le score à un quart d'heure du terme via Boya (77e). Un but d'abord annulé puis validé par l'assistance vidéo. Pour se maintenir en Pro League, les Waeslandiens devront battre La Gantoise et espérer qu'Ostende s'incline au Cercle de Bruges lors de la 30e journée. Un résultat dont Ostende n'a pas profité avec une lourde défaite face à Genk. Après avoir ouvert le score via Sakala (43e), les Côtiers étaient réduits à dix juste avant le repos après l'exclusion de Verstraete (45e). Genk déroulait en plantant quatre buts en deuxième mi-temps via Onuachu sur penalty (48e), Bongonda (59e), Ito (66e), Daehli (70e). Marquet réduisait la marque (76e) mais ne pouvait éviter la défaite ostendaise. Ostende jouera donc son maintien la semaine prochaine sur la pelouse du Cercle de Bruges. Les Brugeois, eux, sont assurés de leur maintien malgré leur revers 2-0 dans le derby face au Club. Avec trois points d'avance sur Waasland-Beveren, le Cercle compte deux victoires de plus que les Waeslandiens et ne peuvent donc être dépassés en cas d'égalité. (Belga)