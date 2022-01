Jupiler Pro League - Le match de samedi entre Zulte Waregem - KV Ostende reporté sur base du protocole Covid

La rencontre de la 22e journée de D1A entre Zulte Waregem et le KV Ostende, prévue samedi à 18h30, a été reportée à une date ultérieure encore inconnue en raison du protocole Covid. La Pro League l'a annoncé jeudi par voie de communiqué."En raison de plusieurs cas positifs au sein de l'équipe première, la rencontre face à Ostende a été reportée", a écrit le Essevee sur Twitter, sans donner l'identité des joueurs concernés. Alors que la D1A va reprendre ses droits après la traditionnelle trêve hivernale, Ostende et Zulte Waregem pointent respectivement aux 14e et 16e places avec 23 points chacun. (Belga)