Jupiler Pro League - Le match Standard-Beerschot reprogrammé le mercredi 2 mars

La rencontre de championnat de football non-disputée entre le Standard et le Beerschot a été reprogrammée le mercredi 2 mars à 18h45. Le responsable du calendrier de la Jupiler Pro League, Nils Van Brantegem, l'a annoncé mardi "sous réserve d'une décision finale de la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport".Le match de la 19e journée de championnat, initialement prévu le 15 décembre, avait été reporté en raison d'une présence policière insuffisante à la suite d'une grève des forces de l'ordre. La sécurité ne pouvait, dès lors, pas être garantie dans et autour du stade de Sclessin. Une nouvelle date était alors à l'étude, mais le Beerschot s'y était opposé en exigeant une défaite par forfait sur le score de 0-3 sur base du règlement de la Fédération. La lanterne rouge faisait référence à l'article B7.37 qui stipule que "si une rencontre ne peut se disputer en raison d'une interdiction des autorités locales, cela équivaut à un forfait 0-3". Le Comité disciplinaire pour le football professionnel a finalement décidé que le match devait être joué. Une décision remise en cause par le Beerschot qui s'est adressé à la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS). Cette dernière statuera sur la question le 22 février. Le responsable de calendrier a également fait savoir mardi que la 34e et ultime journée de la saison régulière avait été déplacée au dimanche 10 avril à 18h30, "sauf avis contraire, si un ou plusieurs matchs n'auraient plus d'intérêt sportif. Dans ce cas, nous vous communiquerons une nouvelle date pour ces rencontres." Le calendrier des play-offs sera connu le lundi 11 avril. (Belga)