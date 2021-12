Jupiler Pro League - Le Standard conclut son année par une nouvelle défaite contre Zulte Waregem

Le Standard s'est incliné 0-1 contre Zulte Waregem dimanche dans le cadre de la 21e journée de championnat. Dominateurs une partie de la rencontre, les Liégeois ont été surpris par une réalisation de Ziho Gano à la 54e minute et doivent plus que jamais regarder derrière eux en bas de classement. Avec cette défaite, le Standard compte désormais le même nombre de points que son adversaire du jour (23) et ne possède que quatre unités d'avance sur Seraing, avant-dernier.Condamné à la victoire contre un adversaire direct dans le bas de classement, le Standard n'avait pas de droit à l'erreur après la victoire du Cercle dans le derby brugeois plus tôt dans l'après-midi. Le Standard commençait bien, avec une première occasion qui était à mettre à l'actif de Merveille Bokadi dont la reprise de la tête dans le rectangle était trop croisée (6e). À la 16e, à la suite d'un coup-franc à l'extérieur du rectangle, Selim Amallah touchait le dessus de la barre transversale alors que Sammy Bossut semblait battu. Cinq minutes plus tard, Bokadi effectuait un bon appel et recevait le ballon dans le rectangle, mais l'envoyait en tribune. Selim Amallah se mettait à nouveau en évidence à la 33e minute. Situé à l'entrée du grand rectangle, sa frappe passait à quelques centimètres du poteau. En début de second acte, Niels Nkounkou enclenchait une frappe lointaine qui venait lécher le dessus de la barre transversale (50e). Monté à la mi-temps, Zinho Gano contrôlait de la poitrine un excellent centre de Laurens De Bock avant de reprendre en demi-volée et d'envoyer le cuir dans la lucarne d'Arnaud Bodard (54e, 0-1). Un peu contre le cours du jeu, les hommes de Timmy Simons ouvraient la marque sur une de leurs rares possibilités de la rencontre. Le Standard réagissait dans la foulée et Joao Klauss obligeait Bossut à la parade sur corner (57e). Les Rouches poussaient tant et plus, mais ne parvenaient pas à trouver la faille dans la défense de Zulte. Pis, les hommes de Luka Elsner terminaient à dix après le second carton de Colins Fai (88e). Les Liégeois passaient tout près de la montre en or dans les arrêts de jeu lorsque Klauss contrôlait un long ballon dans le rectangle et voyait son envoi s'écraser contre le poteau (90+5). (Belga)