Jupiler Pro League - Le Standard perd Selim Amallah, touché à l'adducteur gauche, pour 4 à 6 semaines

Le Standard sera privé de Selim Amallah pour une période de quatre à six semaines à cause d'une blessure à l'adducteur gauche, a annoncé jeudi le club liégeois."Notre milieu de terrain est sorti sur blessure à la mi-temps de la rencontre de samedi dernier contre OH Louvain. Malheureusement, les examens ont révélé une déchirure du long adducteur gauche", a précisé le Standard dans son communiqué. Amallah, 24 ans, est un pion essentiel du Standard cette saison avec 9 matches joués sur 11 possibles. L'international marocain a également inscrit deux buts et délivré deux assists cette saison. Le Standard occupe actuellement la 13e place en championnat avec 14 points. Les 'Rouches' se rendent au Cercle de Bruges samedi (16h15) dans le cadre de la 12e journée. (Belga)