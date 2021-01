Jupiler Pro League - Le Standard s'impose au Cercle Bruges et se relance dans la course aux playoffs

Le Standard s'est imposé 0-1 au Cercle Bruges grâce à un but de Maxime Lestienne en début de rencontre (11e), dimanche, lors de la 20e journée de la Jupiler Pro League. Cette deuxième victoire de rang de l'ère Mbaye Leye fait remonter le Standard au 8e rang à seulement deux points du top-quatre.Le Standard ouvrait rapidement le score. Nicolas Raskin interceptait dans le camp brugeois une relance de Franck Kanouté et lançait aussitôt Maxime Lestienne. Seul face à Thomas Didillon, Lestienne plaçait le ballon entre les jambes du gardien brugeois. Le Cercle réagissait rapidement. La transversale sauvait Arnaud Bodart et le Standard sur une tête d'Ike Ugbo (17e). En seconde période, l'arbitre Bert Put annulait pour hors-jeu un but de Mehdi Carcela (51e). Le poteau venait une nouvelle fois à la rescousse du Standard, pour repousser une frappe de Dino Hotic cette fois (66e). Malgré le forcing brugeois, le Standard tenait bon. C'est même Samuel Bastien qui héritait de la dernière occasion, sa frappe de l'entrée du rectangle éfleurant le poteau. Les Liégeois remontent en huitième position avec 31 points, deux de moins que Charleroi, actuellement quatrième et dernier qualifié pour les playoffs. Le Cercle reste bloqué au dix-septième et avant-dernier rang avec 19 points, autant que Waasland-Beveren, lanterne rouge. Beerschot/Club Bruges (18h15) et Saint-Trond/Oud-Heverlee Louvain (20h45) sont encore au programme de cette 20e journée. (Belga)