Jupiler Pro League - Le Tchèque Michael Krmencik quitte le Club Bruges et signe en D1 indonésienne

Le Club Bruges a trouvé un accord avec Persija Jakarta concernant le transfert de l'attaquant tchèque Michael Krmencik, a annoncé mercredi le club de D1 indonésienne de football.Arrivé chez les Gazelles en janvier 2020 en provenance du Viktoria Plzen pour la somme de 6 millions d'euros, Krmencik aura joué 19 matches (3 buts) pour le Club, participant aux titres brugeois glanés lors des exercices 19-20 et 20-21. Loué d'abord au PAOK Salonique entre janvier et juin 2021, le joueur de 29 ans a évolué lors de la défunte saison au Slavia Prague, où il a marqué 4 buts et délivré 5 assists en 21 matches. International tchèque à 35 reprises, Krmencik était présent à l'Euro 2020 et a disputé quatre des cinq matches de son équipe, qui a vu son parcours s'arrêter en quarts de finale contre le Danemark. (Belga)