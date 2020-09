Jupiler Pro League - Malines dispose facilement de Saint-Trond grâce à un doublé d'Aster Vranckx

Le FC Malines a empoché trois points en disposant assez facilement de Saint-Trond samedi lors de la 7e journée de championnat. Les Malinois se sont imposés 2-0 grâce à un doublé d'Aster Vranckx et se sont hissés provisoirement à la 12e place avec 7 points. C'est la 6e rencontre de suite sans victoire pour les Canaris, qui glissent eux à la 16e place (5 pts).Les troupes de Wouter Vrancken ont dû attendre le quatrième quart d'heure pour concrétiser leur emprise sur la rencontre. Aster Vranckx, 18 ans à peine, a ouvert le score, bien servi au petit rectangle par Kerim Mrabti (1-0, 60e). Dans la foulée, le prometteur milieu offensif, qui avait raté un but tout fait il y a deux semaines contre Ostende, a inscrit un doublé, à l'affut d'un ballon mal dégagé par la défense visiteuse (2-0, 64e). Le dernier match samedi soir verra La Gantoise (14e) tenter de continuer son redressement à l'occasion de la réception d'Oud-Heverlee Louvain (11e). Dimanche, le Standard accueillera Zulte Waregem (13h30), Anderlecht recevra Eupen (16h) et le Club de Bruges défiera son voisin du Cercle (18h15). Leader avec un bilan immaculé de 18 points sur 18, le Sporting de Charleroi rendra visite à Mouscron, lanterne rouge du championnat, dimanche sur le coup de 20h45. (Belga)