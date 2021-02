Jupiler Pro League - Malines partage avec Gand (1-1), rejoint le Standard et OHL au classement

Le match d'ouverture de la 28e journée de Jupiler Pro League s'est terminé par un partage entre le FC Malines et La Gantoise (1-1). Les Buffalos ont ouvert la marque par Roman Yaremchuk (10e, 0-1) et les Malinois ont égalisé par Nikola Storm (16e, 1-1). Au classement, le KVM se hisse en 7e position avec 40 points comme OHL (6e) et le Standard (8e). La Gantoise (37 points) reste 12e.A Malines, Issa Kaboré, blessé, et Aster Vranckx ont été remplacés par Sandy Walsh et Nikola Storm. A Gand, Hein Vanhaezebrouck a titularisé Tarik Tissoudali, Nurio et Niklas Dorsch. Les visiteurs ont lancé la première alerte par Tissoudali, qui a facilement passé Lucas Bijker et Thibaut Peyre mais n'a pas pu éviter Yannick Thoelen (5e). Tissoudali a persévéré et a servi Yaremchuk, qui a marqué son 14e but de la saison (10e, 0-1). Malines n'a pas tardé à réagir et sur une belle combinaison, Sandy Walsh a servi Storm, qui a égalisé (16e, 1-1). Après ce début, les opportunités d'alimenter le score n'ont pas manqué. Manifestement, ce n'était pas le jour de Dogbole Niangbo. L'Ivoirien a manqué une reprise de la tête (20e), a dévissé sa reprise du droit (24e) et a manqué son contrôle dans la surface(35e). De l'autre côté, Storm n'avait rien d'une machine à buts non plus. L'ailier a loupé deux grosses opportunités en frappant sur le poteau (22e) et en ne plaçant pas le ballon au fond alors que Geoffry Hairemans l'avait complètement isolé devant Thoelen (24e). S'il y a eu beaucoup d'occasions et peu de buts en première période, cela n'a pas été le cas après le repos. Le rythme avait baissé malgré la montée au jeu de Vadis Odjidja à la place de Niangbo (63e). Malines est quand même passé près du but à deux reprises: Storm n'a pas cadré son envoi alors que Sinan Bolat avait choisi le mauvais côté (72e) et la frappe de Kerim Mrabti a frôlé le poteau (78e). . (Belga)