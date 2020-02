Jupiler Pro League - Malines reste en course pour le top-6, Waasland-Beveren hérite de la lanterne rouge

Le FC Malines conserve toutes ses chances d'arracher le dernier ticket pour les playoffs I de la Jupiler Pro League après sa victoire 4-0 contre Waasland-Beveren, samedi, lors de la 27e journée. Les Malinois restent à un point de Genk, sixième. Waasland-Beveren se retrouve lanterne rouge après la victoire du Cercle Bruges à Mouscron (0-1) plus tôt dans la soirée.Malines a plié l'affaire en début de rencontre. Dès la 6e minute, de Camargo, servi par Storm, déposait le ballon dans le but vide. Six minutes plus tard, sur un corner de Schoofs, Van Damme prolongeait le ballon vers le second poteau où Peyre pouvait doubler la mise. Van Damme marquait le troisième but en début de seconde période après avoir repris en un temps un ballon dégagé par le gardien de Waasland-Beveren Jackers (52e). En toute fin de match, Jackers repoussait un tir de Schoofs, mais Togui récupérait le cuir et fixait le score à 4-0 (90e+3). Malines, 40 points, reste dans le sillage de Genk (41), victorieux 0-1 à Courtrai vendredi alors qu'il reste trois journées et que les deux équipes s'affronteront lors du dernier acte. Waasland-Beveren, dont c'est la cinquième défaite de suite, compte 20 points, comme le Cercle Bruges, victorieux 0-1 à Mouscron. Le Cercle Bruges totalise une victoire en plus (6 contre 5) et précède Waasland-Beveren au classement. (Belga)