Jupiler Pro League - Malines s'impose à Ostende et grimpe provisoirement à la 2e place

Malines s'est imposé 2-4 sur le terrain du KV Ostende vendredi soir lors du match inaugural de la 13e journée de D1A. Cette victoire permet aux Malinois de grimper provisoirement à la deuxième place du championnat, à deux longueurs de l'Union Saint-Gilloise.Le FC Malines n'a plus perdu en championnat depuis le 12 septembre et une large défaite à Anderlecht (7-2). Depuis lors, les Kakkers ont aligné sept matches sans défaite, dont une en Coupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise mardi. Vendredi, les Malinois n'ont jamais réellement été inquiétés par les Kustboys dans un match dont le coup d'envoi a été retardé d'un quart d'heure en raison d'embouteillages sur l'E40 en ce premier jour de vacances. L'ouverture du score est venue des pieds de Hugo Cuypers, bien servi par Nikola Storm qui a profité d'une mauvaise relance ostendaise (0-1, 26e). Storm a délivré un nouvel assist, sur un centre tendu précis, en direction du Suédois Kerim Mrabti qui ne s'est pas fait prier pour doubler l'avance des siens (0-2, 37e). Si Alexander Blessin a effectué deux changements à la pause, en injectant notamment son attaquant-maison Makhtar Gueye pourtant incertain en raison d'une blessure au genou, c'est bien le Kavé qui a plié le match dès la 50e. Hugo Cuypers, décisif dans une 7e rencontre de rang, s'est infiltré dans la défense ostendaise avant de subtilement glisser le cuir à Mrabti, auteur d'un doublé (0-3, 50e). Gueye a redonné espoir aux locaux en inscrivant son 9e but de la saison en championnat d'un tir dévié (1-3, 56e). Sur un service de Rocha, le défenseur alleamnd Frederik Jäkel, d'une tête au 2e poteau, a rendu la fin de match passionnante (2-3, 81e). Monté à la 70e, Geoffrey Hairemans a conclu un rapide contre d'une frappe puissante (2-4, 89e). La fin de match a vu le milieu de terrain ostendais Vincent Koziello, ancien joueur de l'OGC Nice et du FC Cologne, écoper d'un second carton jaune synonyme d'expulsion (90e+4). Au classement, les troupes de Wouter Vrancken grimpent de la 5e à la 2e place et affichent 23 points au compteur, à égalité avec Club de Bruges mais derrière l'Union Saint-Gilloise (25 pts). (Belga)