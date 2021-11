Jupiler Pro League - Malines surpris par Saint-Trond, partage entre Courtrai et le Beerschot

Saint-Trond s'est imposé 0-1 sur le terrain de Malines pour la 14e journée de Jupiler Pro League samedi. Dans le même temps, Courtrai et le Beerschot n'ont pas réussi à se départager (1-1).Le début de match était à mettre à l'actif des Malinois qui pensaient ouvrir le score via Kevin Mrabti mais le but de l'ailier malinois était annulé pour une position de hors-jeu de Rob Schoofs (21e). Bien en place, Saint-Trond ouvrait finalement le score sur coup franc à la suite d'un but contre son camp de Lucas Bijker (34e). En seconde période, Malines poussait pour égaliser mais laissait des espaces dans leur dos et Saint-Trond n'en profitait pas à l'image des occasions manquées par Taichi Hara et Steve De Ridder. Réduits à dix après l'exclusion de Robert Bauer (87e), Saint-Trond résistait au pressing des Malinois, aussi en infériorité numérique après la sortie sur blessure de Ferdy Druijf, pour décrocher sa première victoire depuis le 25 septembre (1-2 au Standard). Au classement, les Trudonnaires grimpe en 10e position avec 18 points tandis que Malines reste provisoirement 4e avec 23 points. Après sa victoire contre Seraing, le Beerschot a longtemps cru enchaîner un deuxième succès de rang à Courtrai. Raphael Holzhauser a ouvert le score sur penalty après un coup de coude de Pape Gueye sur Lawrence Shankland (56e) mais Courtrai égalisait dans les derniers instants via Faïz Selemani Avec ce point, le Beerschot occupe toujours la lanterne rouge avec 6 points. Courtrai se classe 9e avec 20 points. (Belga)