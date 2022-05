Jupiler Pro League - Mbaye Leye est le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

Mbaye Leye est le nouvel entraîneur de Zulte Waregem, a annoncé le club flandrien mardi. L'ancien entraîneur du Standard a signé un contrat pour une durée indéterminée.Leye, 39 ans, était sans club depuis son licenciement du Standard en octobre dernier. À Sclessin, il vivait alors sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. À Zulte Waregem, le Sénégalais va retrouver le club qui l'avait fait connaître en tant que joueur en Belgique. Après un premier passage entre 2007 et 2009, il était revenu au Essevee de 2012 à 2014 après une saison à La Gantoise et deux saisons au Standard. Sur le banc flandrien, Leye prend la place du duo composé de Timmy Simons et Davy de Fauw qui avait repris l'équipe au mois de décembre après le limogeage de Francky Dury. Cette saison, Zulte Waregem a terminé à la 16e place en Jupiler Pro League, évitant de peu le barrage contre le 2e de la D1B. (Belga)