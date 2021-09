Jupiler Pro League - Mené de deux buts, le Cercle de Bruges renverse Zulte Waregem et s'impose

Le Cercle de Bruges a renversé la situation 2-4 sur la pelouse de Zulte Waregem, samedi pour le compte de la septième journée de Jupiler Pro League. Menés 2-0 via un doublé de Zino Ghano (35e, 49e), les Brugeois ont recollé au score également grâce à un doublé, d'Alejandro Millan (65e, 72e), avant de prendre l'avantage par Vitinho à la 89e minute. Dino Hotic inscrivait le but du KO dans les arrêts de jeu (90+4).Lors de la première mi-temps, il ne se passait presque rien en dehors de l'ouverture de la marque par Zulte Waregem. À la 35e minute, Zino Ghano prolongeait un corner de la tête et trompait Thomas Didillon, le portier du Cercle de Bruges. Les deux équipes rentraient au vestiaire sur cette avance pour l'équipe de Francky Dury. Dès le retour sur la pelouse, le Essevee doublait la marque, toujours via Zino Ghano (49e), après une interception manquée de la tête de Senna Miangue. L'attaquant contrôlait un ballon centré du côté gauche de Zulte avant de tromper le gardien brugeois pour la deuxième fois de la soirée. À la 65e minute, Vitinho centrait au second poteau de Zulte Waregem pour Alejandro Millan laissé seul par la défense Waregemoise. Il reprenait facilement le ballon de la tête pour rendre espoir aux Brugeois qui revenaient à 2-1. Quatre minutes plus tard, l'Espagnol butait sur le gardien de Zulte après un superbe crochet dans le rectangle. Sur le corner qui suivait, le Cercle obtenait un pénalty pour une faute de main. Millan en profitait pour marquer son deuxième but personnel (72e) et ramener les deux équipes à égalité 2-2. On pensait les deux équipes prêtes à se quitter sur un score de parité, mais c'était sans compter sur la persévérance des Brugeois qui trouvaient le chemin des filets une troisième fois par l'intermédiaire d'une tête croisée de Vitinho (89e) qui reprenait victorieusement un centre de Rubio Waldo du côté droit. Les visiteurs enfonçaient le clou en inscrivant un dernier but dans les arrêts de jeu. Dino Hotic reprenait une frappe repoussée par le gardien pour offrir la victoire aux joueurs du Cercle. Zulte Waregem allait boire le calice jusqu'à la lie avec l'exclusion de Jelle Vossen pour un coup volontaire dans les toutes dernières secondes. Les deux équipes sont côte à côte au classement avec 8 points, comme l'Antwerp, 10e. (Belga)