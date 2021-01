Jupiler Pro League - Mouscron écarte Genk et quitte la zone rouge, Waasland-Beveren giflé par Zulte Waregem

Mouscron s'est imposé 2-0 face au Racing Genk dans un match comptant pour la 20e journée de Jupiler Pro League samedi. Grâce à ce succès, les Mouscronnois quittent provisoirement la zone de relégation et laissent la lanterne rouge à Waasland-Beveren, battu dans le même temps par Zulte Waregem (1-5).Sur une pelouse tapissée d'une fine couche de neige, le début de rencontre était assez fermé et les rares opportunités étaient à mettre à l'actif de Genk via Ito (18e), Bongonda (24e) ou encore Onuachu (26e). En face, Mouscron proposait également de belles séquences de jeu et se montrait plus efficaces que les Limbourgeois. Sur leur première occasion de la rencontre, les Hurlus ouvraient le score via Olinga, à la réception d'un centre de Tabekou (29e). En fin de première période, la tâche se compliquait un peu plus pour Genk qui était réduit à dix après l'exclusion de Cuesta pour une faute sur Da Costa qui filait seul au but. En supériorité numérique, les Mouscronnois se créaient les plus belles occasions après la pause et doublait logiquement la mise via Tabekou (71e). À dix minutes du terme, Agouzoul pensait alourdir davantage la marque mais le but était annulé pour une faute sur Danny Vukovic, le gardien limbourgeois. Dans le même temps, Zulte Waregem s'est facilement imposé 1-5 sur la pelouse de Waasland-Beveren. Bruno (26e, 70e), Kainourgios (36e, 78e) et Armenakas (90e+2) ont inscrit les cinq buts du Essevee tandis que Frey avait réduit la marque sur penalty pour les Waeslandiens (49e). Au classement, Mouscron quitte la zone de relégation et passe 16e avec 20 points tandis que Genk reste deuxième avec 38 points, quatre de moins que le Club de Bruges, leader, qui se rend au Beerschot dimanche (18h15). Waasland-Beveren (19 points) hérite de la lanterne rouge et Zulte Waregem grimpe à la neuvième place avec 30 unités. (Belga)