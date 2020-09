Jupiler Pro League - Nette victoire du Club Bruges face à Waasland-Beveren

Le Club Bruges l'a emporté 4-1 contre Waasland-Beveren samedi soir au stade Jan Breydel, qui a accuelli du public (limité) pour la première fois de la saison, lors de la 5e journée du championnat de Belgique de football.Bruges obtenait un penalty au quart d'heure pour une faute de Khammas sur Dennis. Hans Vanaken se présentait aux onze mètres et ouvrait le score (16e). Daan Heyman égalisait à la 30e minute, mais Vanaken redonnait l'avance aux Gazelles à la 39e minute. En début de seconde période, David Chidozie Okereke donnait un avantage de deux buts aux Brugeois (50e), avant que Michael Krmencik ne fixe le score à 4-1 à la 84e minute. Bruges, qui aligne deux victoires d'affilée pour la première fois de la saison, occupe la 3e place avec 9 points, derrière Charleroi (12 pts), qui ira à Zulte Waregem dimanche (18h15) et le Standard (10 pts), battu 1-0 à OHL samedi. Après s'être imposé à Courtrai lors de la 1e journée, Waasland-Beveren a perdu tous ses autres matches. Après sa 4e défaite d'affilée, le club waeslandien est 17e et avant-dernier avec 3 points, devant Mouscorn (2 points), qui se rendra à Courtrai dimanche soir (20h45). (Belga)