Jupiler Pro League - Obbi Oularé quitte le Standard et s'engage pour trois saisons avec Barnsley

Comme le veut la formule consacrée, c'était dans l'air depuis longtemps et c'est désormais officiel. Barnsley FC, club anglais de Championship (D2), a officialisé lundi soir la venue d'Obbi Oularé. L'attaquant belge de 25 ans a paraphé un contrat de trois ans avec 'The Tykes'.Oularé aura joué 42 matches pour les Rouches, compilant 5 buts et 2 assists. Souvent blessé, il n'est jamais réellement parvenu à s'imposer dans le onze de base liégeois. Celui qui disposait d'un contrat jusqu'en juin 2023 au Standard n'a d'ailleurs plus joué la moindre rencontre depuis le 20 décembre 2020. "Je suis ravi d'être ici, j'ai hâte de débuter", a-t-il lancé sur le site de sa nouvelle équipe. "Je vais faire tout mon possible, travailler très dur, et j'espère que cela pourra permettre d'enregistrer de bons résultats." Fils de Souleymane Oularé, prolifique attaquant du KRC Genk, Obbi Oulare est passé professionnel au Club de Bruges en 2013 sous les ordres de Michel Preud'homme, un entraîneur qu'il a ensuite retrouvé sur les bords de Meuse. Transféré à Watford lors du dernier jour du mercato estival 2015, il a été successivement prêté par les Anglais à Zulte Waregem (2016 - janvier 2017), Willem II (janvier - juin 2017), l'Antwerp (2017-2018) puis au Standard (2018-2019) avant de rejoindre définitivement Sclessin. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.