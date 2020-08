Jupiler Pro League - OHL à Beveren et Courtrai au Cercle s'imposent en déplacement

Les deux matches du début de soirée samedi de la 4e journée du championnat de Belgique se sont terminés par des victoires des visiteurs. OHL est allé s'imposer à Waasland-Beveren (1-3) et Courtrai au Cercle Bruges (0-1). Au classement, Courtrai (7 points) est 4e, le Cercle (6 points) 5e, OHL (5 points) 8e et Waasland (3 points) 14e. Plus tôt dans la journée, Eupen et Saint-Trond avaient partagé l'enjeu (1-1). Un dernier match est au programme à 20h45: Mouscron-Zulte.Waasland a commencé le match avec enthousiasme mais les tirs à distance d'Aboubakary Koita, qui a pourtant eu tout le temps (2e), de Jur Schryvers (4e) et de Koita à nouveau (5e) n'ont pas été cadrés. OH Louvain a répondu par une belle volée de Kamal Sowah, mais Lucas Pirard a tenu bon (16e). Le gardien waeslandien n'a toutefois pas pu éviter Xavier Mercier d'ouvrir la marque sur coup franc (30e, 0-1). La seconde période a débuté par un nouveau sauvetage de Pirard sur un envoi de Mercier (50e). Malgré la bonne organisation d'OHL, Waasland est parvenu à égaliser par Jospeh Efford (51e, 1-1). Cela pouvait être un grand jour pour l'Américain titularisé parce que Brendan Schoonbaert s'est blessé à l'échauffement et aussi parce que c'était son 24e anniversaire. Mais Mercier ne s'est pas embarrassé de tout cela et a redonné l'avance aux Louvanistes (58e, 1-2). Thomas Henry a complété le numéro (90e, 1-3), qui n'a pas plus à Maximiliano Caufriez. Le défenseur a été exclu pour avoir donné un coup au visage de Sascha Kotysch (90e+5). Le spectacle a fait cruellement défaut lors de la première période du duel entre le Cercle Bruges et Courtrai. Le score de 0-0 était le juste reflet des rares occasions de but. La meilleure chance a été un tir d'Omolo, qui est passé juste à côté (43e). La seconde mi-temps a débuté de manière plus animée notamment grâce à Faiz Selemani dont la tentative a été repoussée par Ueda (49e). Le défenseur japonais du Cercle s'est aussi mis en évidence offensivement mais son tir est passé loin à côté (53e). Si le rythme avait augmenté, la qualité du jeu ne s'était pas améliorée quand Selemani a donné l'avance aux Kerels sur une passe de la droite de Gilles Dewaele (67e, 0-1). (Belga)