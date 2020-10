Jupiler Pro League - OHL inflige à Bruges sa troisième défaite (2-1) de la saison

Oud-Heverlee Louvain a surpris le Club Bruges 2 buts à 1, samedi, lors de la dixième journée de la Jupiler Pro League. Thomas Henry (21e, sur penalty) et Xavier Mercier (57e) ont marqué les buts d'OHL, Noa Lang (45e, sur penalty) celui du Club. Les Brugeois manquent l'occasion de prendre seuls la tête du championnat et restent à égalité avec Charleroi. OHL rejoint le Beerschot et le Standard à la troisième place.OHL effectuait une bonne entame de match, à l'instar du tir de Henry détourné par Horvath (8e). A la 21e minute, les Louvanistes ouvraient le score sur un penalty sifflé pour une poussée de Sobol sur Maertens et transformé par Henry. Le gardien d'OHL Rafael Romo se mettait en évidence à trois reprises, sur les tentatives de Badji (35e), Vanaken (40e) et Mata (42e). Bruges héritait à son tour d'un penalty pour une poussée de Hubert sur Vanaken. Le double Soulier d'Or semblait sonné et laissait Lang tirer le penalty. Le jeune Néerlandais ne tremblait pas, célébrant sa première titularisation à Bruges par un but (45e). Avant la mi-temps, Lang avait encore le temps de se créer une grosse occasion. Il lobait Romo, mais le ballon terminait sur le poteau (45e+2). En seconde période, Romo se montrait une nouvelle fois décisif, devant Lang (54e). Dans la foulée, OHL reprenait l'avantage. Isolé par Sowah, Mercier trompait Horvath d'une frappe croisée. Mercier avait dans un premier temps été signalé hors-jeu, mais le VAR a confirmé que le but était valable (57e). Alors que Romo s'illustrait encore, face à Diatta cette fois (70e et 80e), Louvain restait menaçant en contre, notamment par Sowah (74e). La fin de match était à l'avantage des locaux, Horvath devant se détendre pour dévier un lob de Mercier (87e) puis ce dernier voyait son tir être contré par Mechele (90e). Bruges, dont c'est la troisième défaite de la saison, reste premier avec 19 points, à égalité avec Charleroi, dont le match contre Waasland-Beveren a été reporté en raison des cas positifs au coronavirus chez Waasland-Beveren. OHL, 18 points, rejoint le Beerschot et le Standard à la troisième place. (Belga)