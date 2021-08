Jupiler Pro League - OHL remonte deux buts de retard à l'Antwerp

Après la plantureuse victoire de Gand sur le Club de Bruges (6-1), la rencontre entre l'Antwerp et OHL s'est terminée par un partage (2-2). Pourtant, les Anversois menaient 2-0 grâce à un autogoal de Mathieu Maertens (38e) et à Michael Frey (45e+2). Cenk Ozkacar (55e) et Levan Shengelia (77e) ont remis les deux formations à égalité. Au classement, l'Antwerp est 14e avec 5 points et Louvain, qui a terminé à dix après l'exclusion de Sébastien Dewaest (90e+2), est 17e (4 points).A l'Antwerp, Bryan Priske a préservé plusieurs joueurs ayant beaucoup donné jeudi en Europa League: Aurelio Buta, Birger Verstraete, Johannes Eggestein, Michel-Ange Balikwisha et Manuel Benson se sont retrouvés sur le banc. Parmi les joueurs titularisés, on retrouvait Frey, dont la blessure au genou était manifestement moins grave qu'annoncée. Marc Brys a remplacé Thomas Henry, parti à Venise, par Kaveh Rezaei et a accordé une première chance à Alexis de Sart. OHL a bien commencé le match et Rezaei a immédiatement hérité d'une énorme occasion mais l'Iranien a expédié le ballon dans les airs (1re). Les Louvanistes ont continué à presser et ont arraché toute une série de corners, sur lesquels ils n'ont pas été efficaces. Ils n'ont pas non plus tiré profit d'une mésentente entre Frey et Radja Nainggolan (35e). En plus, Maertens a trompé son gardien en voulant s'interposer sur un centre de Koji Miyoshi vers Alahssan Yusuf (38e, 1-0). L'Antwerp avait pris les devants et s'est encore mis à l'aise par Frey, qui a transformé un penalty accordé pour une faute de main de De Norre (45e+1, 2-0). C'est également sur phase arrêtée qu'OHL a réduit son retard. Sur un coup franc, Mercier a servi Ozkacar (55e, 2-1). Le joueur turc a bien rouvert la rencontre et sur un contre rondement mené, Mercier a placé le ballon derrière la défense anversoise au remplaçant Shengelia en pleine course (77e, 2-2). La fin de rencontre a été intense avec Butez, qui a évité la défaite en remportant un duel avec Mercier (90e+1) et l'exclusion de Dewaest (90e+2, 2 jaunes). Genk (9e) et Anderlecht (12e), qui ont 7 points, s'affrontent à 18h30. Ostende et Waregem clôtureront la soirée (21h00). (Belga)