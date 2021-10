Jupiler Pro League - OHL s'offre une deuxième victoire cette saison grâce à une superbe seconde mi-temps

Oud-Heverlee Louvain a remporté la deuxième rencontre de sa saison dimanche soir sur sa pelouse au détriment de Saint-Trond sur le score de 4-1, lors du match de clôture de la douzième journée de championnat. Les Louvanistes ont fait la différence en seconde période en inscrivant quatre buts en 24 minutes.Pas grand-chose à se mettre sous la dent jusqu'à la 18e minute, moment choisi par Saint-Trond pour ouvrir la marque à la suite d'un corner. Daichi Hayashi, isolé au milieu du petit rectangle, pensait ouvrir la marque pour les siens après une belle déviation de Toni Leistener, mais le VAR révélait une position hors-jeu du Japonais. Sept minutes plus tard, Taichi Hara effectuait un bon centre du flanc droit avant de centrer en direction de Liberato Cacace. La reprise au point de pénalty du Néo-Zélandais mettait le gardien d'OHL à contribution. Les deux équipes se rendaient dans les vestiaires à l'issue des 45 premières minutes d'une rencontre pauvre en occasions, surtout du côté de Louvain, assez timide. Dans un début de seconde période peu enthousiasmant, les Louvanistes prenaient finalement l'avantage grâce au Sénagalais Sory Kaba, bien servi dans le petit rectangle par Mousa Tamari à l'heure de jeu. Trois minutes après l'ouverture du score, Saint-Trond revenait déjà au score par l'intermédiaire de Dimitri Lavalée. Situé à l'extérieur du rectangle à la suite d'un corner, sa reprise du droit à ras-de-sol trompait Rafael Romo avec l'aide du poteau. Le match s'emballait avec une nouvelle reprise hors du rectangle signée Siebe Schrijvers à la 67e minute. La demi-volée du gauche de l'ancien joueur de Bruges ne laissait aucune chance au dernier rempart trudonnaire. DIx minutes plus tard, Leistner commettait une grossière faute dans le rectangle sur Mathieu Maertens et écopait de sa deuxième carte jaune, synonyme d'expulsion. Kaba se chargeait de transformer le pénalty pour offrir deux buts d'avance aux siens (78e). Le même Maertens s'offrait un but à la 82e minute après un assist de Xavier Mercier. Le joueur reprenait le ballon en un temps dans le dos de la défense et envoyait le cuir dans la lucarne de Schmidt, complètement impuissant. Avec cette deuxième victoire de la saison, OHL se donne un peu d'air en bas de tableau et grimpe à la 15e place avec 13 unités, à deux longueurs de son adversaire du jour, 12e. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.