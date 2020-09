Jupiler Pro League - Ostende s'impose à Malines sur un but inscrit dans les arrêts de jeu

Ostende s'est imposé 0-1 (mi-temps: 0-0) dans les arrêts de jeu à Malines pour le compte de la 5e journée du championnat de Belgique de football, samedi. C'est le défenseur écossais des côtiers, Jack Hendry qui a offert le but de la victoire à la 95e minute de jeu.C'est la première victoire de la saison pour Ostende, 13e (5 points), qui passe le Malinwa au classement, 14e (4 points). A 18h30, le Standard, avec un bilan de 10 points sur 12, 2e au classement, va à Oud-Heverlee Louvain. Dans la foulée (20h45), le Club de Bruges défie Waasland-Beveren. Dimanche, Anderlecht va tenter de décrocher sa première victoire sous l'ère Vincent Kompany à l'occasion d'un duel contre le Cercle de Bruges, bonne surprise de ce début de saison. L'autre particularité du weekend réside dans le fait que les supporters peuvent à nouveau se rendre, de manière limitée, dans les stades. Ils étaient environ 5.000 à Malines. Dimanche encore, l'Antwerp, 4e la saison dernière, se rend au Stayen pour affronter Saint-Trond. Le Great Old, 13e avec 4 points, accuse déjà trois longueurs de retard sur le top-4. Le Sporting de Charleroi, leader avec un bilan immaculé (12/12), tentera de poursuivre sur sa lancée. Pour y parvenir, l'équipe de Karim Belhocine devra s'imposer sur le terrain de Zulte Waregem. Courtrai, suprenant 4e, aura l'occasion de continuer à engranger des points lors de la réception de la lanterne rouge, Mouscron. Lundi, le match entre le Beerschot, 3e, et Genk, champion 2018-2019, viendra ponctuer la 5e journée. Vendredi, Eupen a décroché la première victire de sa saison en battant La Gantoise (2-1). (Belga)