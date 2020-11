Jupiler Pro League - Oud-Heverlee Louvain et Saint-Trond se quittent sur un partage

Le dernier match de la 13e journée de Jupiler Pro League entre Oud-Heverlee Louvain et Saint-Trond s'est ponctué sur le score de 2-2, lundi soir à Den Dreef.Pourtant auteur d'un bon début de saison, le promu louvaniste n'a pas signé la meilleure mi-temps de son exercice. A la demi-heure de jeu, Duckens Nazon a fait parler sa puissance. Après avoir effacé deux adversaires, il a envoyé un tir croisé dans les filets de Romo (0-1, 27e). Un penalty, provoqué par Malinov après une faute de Sankhon, a permis à Thomas Henry d'égaliser juste avant la pause (1-1, 45e+2). Au retour des vestiaires, les Canaris de Kevin Muscat ont hérité des occasions les plus franches avec Nazon, encore lui, et Filippov. De mieux en mieux dans la rencontre, OHL a pris les commandes grâce à Joshua Eppiah, à la conclusion d'un mouvement sur phase arrêtée (2-1, 73e). L'équipe de Marc Brys a ensuite tenté de faire le break mais ce sont les Trudonnaires qui ont arraché le point du nul. Duckens Nazon a profité d'une piètre relance de la défense louvaniste pour inscrire un doublé (2-2, 84e). Au classement, Louvain est 8e avec 19 points alors que Saint-Trond pointe à la 16e position avec 10 unités au compteur, soit cinq de plus que Waasland-Beveren, virtuel barragiste. (Belga)