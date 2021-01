Jupiler Pro League - Partage entre Malines et Genk, qui reste 3e

Malines et Genk se sont quittés sur un partage 0-0 samedi dans le cadre de la 23e journée du championnat de Belgique de football. Ce partage ne fait pas les affaires des Limbourgeois, qui restent calés à la 3e place.Les gardiens ne tardaient pas à être mis à contribution. Bongonda forçait ainsi Thoelen à la parade à la 6e minute. Dans le rectangle limbourgeois, Vukovic repoussait un envoi de Van Damme à la 11e. Les deux équipes se montraient encore dangereuses à plusieurs reprises durant le premier acte, par Toma (26e) et Bongonda (28e et 42e) du côté de Genk, par Shved du côté malinois (29e), mais c'est sur un score de 0-0 que l'arbitre sifflait la mi-temps. En seconde période, la neige (fondante) se mit à tomber derrière les casernes mais pas les buts. Les deux formations se neutralisaient jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce point pris à Malines, Genk reste à la 3e place avec 42 points, 1 de moins que l'Antwerp, qui a battu Waasland-Beveren 3-2 vendredi. Le Club Bruges, qui reçoit le Standard dimanche, est en tête avec 54 unités. Malines est 10e avec 32 points. Trois matches de championnat sont encore au programme samedi: Eupen - Mouscron et OHL-Beerschot à 18h30 et Coutrai - Charleroi à 20h45. (Belga)