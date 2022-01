Jupiler Pro League - Pas de report à l'horizon, les clubs de Pro League doivent jouer comme prévu

Les clubs de Pro League devront jouer leurs rencontres comme prévu à leur programme. Aucune majorité ne s'est dégagée pour un report général des matches que ce soit en raison de contaminations croissantes au coronavirus ou des absences dans les effectifs en raison de blessures ou de présence de joueurs africains à la CAN, c'est ce qu'il est ressorti de l'Assemblée générale de la Pro League qui s'est tenue lundi, rapportent Sporza et Het Laatste Nieuws.La seule disposition qui a été adoptée est de pouvoir remettre un match, au cas par cas, si 7 joueurs importants du noyau sont testés positifs au coronavirus, soit des joueurs ayant joué au moins 30% des rencontres cette saison. Plusieurs clubs avaient émis l'idée de pouvoir reporter la prochaine, voire les deux prochaines journées, en février, mais leur proposition n'a pas recueilli de majorité. La reprise en championnat de Belgique, à l'issue de la trêve hivernale, est prévue vendredi avec un duel entre La Gantoise et Courtrai ouvrant la 22e journée de Jupiler Pro League. (Belga)