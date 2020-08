Jupiler Pro League - Premier succès de la saison pour Anderlecht contre Saint-Trond (3-1) avec un but de Dimata

Le RSC Anderlecht a empoché sa première victoire de la saison en écartant Saint-Trond (3-1) lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League dimanche. Mykhaylichenko (41e) et Tau (90e+4) ont inscrit leur premier but sous leurs nouvelles couleurs et Landry Dimata (50e) a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis le 27 décembre 2018. Balongo (88e) avait redonné de l'espoir à Saint-Trond en fin de match (88e).Après le partage à Malines dimanche dernier, Franky Vercauteren effectuait trois changements dans son onze de base. Le défenseur ukrainien Bogdan Mykhaylichenko, arrivé cet été au RSCA, fêtait sa première titularisation tout comme le jeune Anouar Ait El Hadj. Adrien Trebel faisait également son retour dans le onze bruxellois. Le Français n'avait plus joué depuis le déplacement au Standard le 15 décembre dernier. La première occasion de la partie était à mettre à l'actif du RSCA mais Vlap ne parvenait pas à pousser le ballon au fond sur un centre d'Ait El Hadj (7e). Le rythme de la rencontre retombait ensuite et les occasions se faisaient rares. Les Bruxellois devaient se reposer sur un exploit individuel de Mykhaylichenko. Le latéral gauche ukrainien se jouait de la défense trudonnaire pour ouvrir le score juste avant le repos (41e). Peu après la pause, Saint-Trond était réduit à dix après une faute de Sankhon sur Doku (49e). Sur le coup franc qui suivait, Dimata doublait la mise (50e). Une délivrance pour l'ancien international espoir qui n'avait plus marqué depuis le 27 décembre 2018 après 18 mois d'absence pour blessure. Avec les montées de Percy Tau, qui disputait ses premières minutes avec les Mauves, et Antoine Colassin, Anderlecht dominait la fin de match mais ne parvenait plus à faire trembler les filets. En fin de match, Saint-Trond réduisait l'écart via Balongo (88e). Dans les arrêts de jeu, Tau ouvrait également son compteur but d'un lob astucieux sur Steppe (90e+4). Au classement, Anderlecht (4 points) grimpe à la troisième place et Saint-Trond (3 points) glisse en 11e position. La deuxième journée de Jupiler Pro League se clôture lundi avec le déplacement du Standard à Waasland Beveren (19h00). (Belga)