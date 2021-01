Jupiler Pro League - Premier succès pour Will Still à la tête du Beerschot, victorieux à Zulte Waregem

Grâce à trois phases arrêtées, le Beerschot a remporté dimanche sa première victoire depuis le 29 novembre 2020. Les Rats ont gagné 0-3 à Zulte Waregem lors de la 21e journée de Jupiler Pro League.Après une série de 8 matchs sans victoire, le Beerschot a fêté la deuxième de son nouveau coach, Will Still, par une victoire sur le terrain difficilement praticable de Zulte Waregem (0-3). Face à la difficulté de combiner de manière fluide au sol, les Anversois ont fait la différence sur phases arrêtées, données comme à l'habitude par Raphael Holzhauser. L'Autrichien a trouvé la tête de Jan Van den Bergh (54e) puis celle Joren Dom (75e). Holzhauser reprend ainsi à Xavier Mercier la position de meilleur passeur du championnat avec ses onzième et douzième passes décisives de la saison. Damien Marcq était proche de marquer en fin de rencontre mais sa retournée acrobatique était joliment stoppée par Mike Vanhamel (88e). De son côté, le Beerschot s'offrait même un troisième but en fin de rencontre: Tarik Tissoudali, de retour après un mois de blessure, était déséquilibré dans la surface et Denys Prychynenko convertissait le penalty (90e). Pire défense de D1A à égalité avec Waasland-Beveren (48 buts encaissés), le Beerschot a gardé ses filets inviolés pour la deuxième fois de la saison, la première depuis la troisième journée de championnat au Jan Breydel Stadion face au Club de Bruges. Les hommes de Still sont neuvièmes de Pro League avec 33 points, trois de plus que Zulte Waregem, dixième. (Belga)