Jupiler Pro League - Première victoire pour Luka Elsner avec le Standard grâce à un auto-but d'Eupen

La Standard s'est imposé 1-0 samedi soir contre Eupen dans le cadre de la 15e journée de Jupiler Pro League. Il s'agit de la première victoire des Rouches sous l'égide de Luka Elsner, marquée par des débordements de supporters eupenois.Le début de rencontre était à l'avantage des Liégeois, mais les Pandas se signalaient par l'une ou l'autre action, sans pour autant menacer Laurent Henkinet, présent entre les perches à la place d'Arnaud Bodart, blessé au genou. Malgré les messages de l'Union belge ces dernières semaines, l'arbitre était obligé d'arrêter la rencontre à la 22e minute de jeu à cause de fumigènes lancés sur le terrain par des supporters eupenois. Le jeu reprenait finalement après une dizaine de minutes d'interruption. Le Standard terminait bien la première mi-temps avec des occasions pour Joao Klauss (38e), Selim Amallah (40e) et Hugo Siquet (44e). Mais à chaque fois, le portier des Pandas sortait les tentatives liégeoises pour garder ses cages inviolées. Finalement, le cadenas eupenois sautait à cause d'un de ses joueurs. Emmanuel Agbadou, le défenseur ivoirien des Pandas voulait amortir un ballon de la poitrine pour son gardien et finissait par envoyer le cuir de l'épaule dans ses propres filets (45+3, 1-0). Le début de la seconde mi-temps était largement à l'avantage des Rouches, qui passaient tout près de doubler la mise par Amallah, dont le tir heurtant le poteau (53e) et Dussene, auteur d'une tête croisée sur corner (57e). Vingt minutes plus tard, Siquet s'illustrait une nouvelle fois de loin et forçait Nurudeen à un superbe arrêt. Le Standard tremblait en fin de rencontre, mais gardait le zéro derrière et remportait sa première victoire en championnat sous Luka Elsner. Au classement, le Standard est 11e avec 20 points, à une longueur d'Eupen, 8e (21 pts). (Belga)